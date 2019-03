Petitie BFVW tegen jacht op weidevogels meer dan 11.000 keer ondertekend

Nederland doet veel moeite om de stand van kieviten, grutto's, en andere weidevogels op peil te houden, terwijl ze bijvoorbeeld op de route naar het zuiden van Frankrijk uit de lucht geschoten mogen worden. Europarlementariër Jan Huitema sprak zich eerder ook al uit tegen de Franse jacht op weidevogels.

Op 1 maart is ook het startschot van de lente voor de vrijwilligers van het BFVW, die dan de eieren en kuikens van onder anderen de kievit, grutto en scholekster beschermen. Eind mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Volgens het BFVW een goed moment om partijen en kandidaten te overtuigen dat, in de woorden van BFVW-voorzitter Rendert Algra, "er een eind moet komen aan de moord op kwetsbare weidevogels."

Rendert Algra is vrijdagavond ook uitgeroepen tot erelid van het BFVW. Daarnaast wil de bond de traditie van het 'aaisykjen' vereeuwigen. Het beeld van een 'aaisyker' moet 1.90 meter hoog worden en voor het hoofdgebouw in Wiuwert komen te staan. De bond hoopt het geld daarvoor, 35.000 euro, met donaties in te zamelen.