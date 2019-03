Opsterland heeft omgevingsvergunning Vermillion onterecht geweigerd

Vermillion had de zaak aangespannen, omdat het door het niet verlenen van een omgevingsvergunning geen mijnbouwlocatie aan kan leggen. In de uitspraak van de rechter word de Stichting Tsjingas uit Nij Beets ook erkend als zogenoemde 'derde-belanghebbende'. De stichting vecht al twee jaar tegen de geplande gasboring bij Nij Beets.

Een enquête, waarin 95 porcent van de bevolking 'nee' zei tegen deze boring en een lijst met 1.100 handtekening overtuigden de gemeente dat er geen draagvlak voor de gaswinning is. Leden van de stichting hebben in december fel geprotesteerd bij de rechtbank in Groningen.

Steun

Daarbij kregen zij naast steun vanuit het hele land ook steun van actiegroepen Laat Fryslân Niet Zakken, Milieudefensie en de Waddenvereniging.