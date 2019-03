Ook tegen TOP Oss weet Cambuur niet te winnen

Cambuur heeft nog maar één wedstrijd gewonnen in 2019. De Leeuwarders begonnen dan ook aanvallend aan de wedstrijd en wisten TOP Oss lang vast te zetten op hun helft. Toch kon Cambuur geen grote kansen creëren, verder dan schoten naast en over de goal kwam de thuisploeg niet. Ook TOP Oss creëerde niet veel, dus was de ruststand 0-0.

Pas na rust werd voor het eerst op doel geschoten. Dogan dook op voor de goal van keeper Xavier Mous, maar die wist de bal in de korte hoek te pakken. Zo'n tien minuten later kreeg Sam Hendriks twee grote kansen toen Sai van Wermerskerken en Tyrone Conraad ballen voor de goal slingerden, maar de spits kon beide keren net niet bij de bal.

Voorzetten niet goed

Cambuur bleef daarna druk op de goal van de bezoekers zetten. De voorzetten waren echter niet goed, waardoor de Leeuwarders niet erg gevaarlijk konden worden.

Vijf minuten voor tijd kwam TOP Oss nog bijna op voorsprong, toen Dogan Cambuur-verdediger Emmanuel Mbende passeerde en uithaalde, maar Mous bracht redding. Aan de andere kant was het meteen daarna Conraad die TOP Oss-keeper Olij uitspeelde, maar zijn pass naar Hendriks kon weggewerkt worden. Ook in de blessuretijd wist Cambuur niet meer te scoren, waardoor voor de achtste keer op rij niet gewonnen word in het Cambuurstadion: 0-0.