VIDEO: "In mijn tijd ging er een steen door de ramen"

Het geduld is op. De wedstrijd tegen FC Dordrecht deed de emmer overlopen. Supporters van de kern van Cambuur stuurden deze week een kritische brief. Sinds 2 november is er geen enkele thuiswedstrijd meer gewonnen. De laatste vier wedstrijden werd er drie keer verloren. Hake zijn positie zou wel eens onzeker kunnen worden. "Het heeft geen zin om hem er uit te gooien. Ik zie niet hoe een ander er met deze selectie meer uit kan halen", zegt Gerard Bos daarover.

Strijd

"Als je thuis speelde, dan speelde je op de helft van de tegenstander. Dan was het vol de druk er op en 90 minuten lang aanvallen", zegt oud-Cambuurspeler Geert Jelle de Vries. "Als wij niet in de top 5 speelden, dan was het publiek ontevreden. Die brief is heel netjes, want in mijn tijd ging er een steen door de ramen."

"We moeten wel reëel zijn. Deze groep spelers is niet meer uit te halen dan dit", zegt Bos. Volgens Cambuurspeler Robbert Schilder heeft het niet te maken met het niet willen strijden, maar met 'voetbalslimheid'. "Dan ga je achter de feiten aanlopen en dan ziet het er gewoon slecht uit. Maar ik denk niet dat het in de basis met strijd heeft te maken."

Sander de Vries: "Cambuur is bevangen door een soort excuuscultuur. Het ligt aan spelers die van ver komen..., ze willen niet naar Leeuwarden komen..., het ligt aan het kunstgras..., we hebben pech gehad..."

Nieuw stadion

Er word gezegd dat als het nieuwe stadion er komt, dat alles dan goed komt. "Ik denk dat daar het probleem wel wat ligt. Over de hele linie dachten mensen: we zijn met het nieuwe stadion bezig en daarna gaat het los. Ik denk dat er echt wel wat zal ontstaan in Leeuwarden, maar dan moet je wel een organisatie en basis hebben."