Schaatsster Femke Kok krijgt sportpenning voor wereldkampioenschap junioren

De 18-jarige schaatsster Femke Kok is in haar dorp Nij Beets gehuldigd omdat ze twee weken geleden wereldkampioen werd bij de junioren. Ze kreeg van burgemeester Ellen van Selm van Opsterland de sportpenning uitgereikt. Die prijs is nog maar een keer eerder uitgereikt, aan Suzanne Schulting voor haar Olympische medaille op de 1.000 meter shorttrack.