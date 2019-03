Coalitie Weststellingwerf wil stoppen met nieuwe proefboringen naar aardgas

Op moment is het vastgelegd dat de gemeente positief tegenover locaties voor proefboringen naar aardgas en het winnen van aardgas staat. Omdat er te weinig inzicht in de veiligheidsrisico's is en een goede schaderegeling ontbreekt, wil de coalitie nieuwe boringen voorkomen.

Het voorstel wordt maandag in de gemeenteraadsvergadering behandeld.