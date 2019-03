Ziekenhuis MCL voorbereid op ongelukken door mist met speciaal rampenplan

Traumachirurg Jeroen Poos woont in Groningen en moest zelf eerst ook met de auto over de snelweg naar Leeuwarden: "Ook op de N31 was het enorm mistig, maar gek genoeg ben ik daar veilig doorheen gekomen. Ik heb ook niet gedacht: wat zal er vandaag gebeuren? Misschien kunnen we hier wat van verwachten. Maar niets was minder waar, want een paar uur later reden er een heleboel auto's op elkaar op de A32."

Volgens Poos komt het nieuws via media en onofficiële kanalen eerder binnen dan via de meldkamer, die een coördinerende rol hebben in dit soort situaties. "We hoorden via via dat er een behoorlijke kettingbotsing was. We hebben een speciaal rampenopvangplan, het ZiROP, dat geschreven is voor grote rampen. Het punt is alleen, als je dat in werking stelt, wordt al het geplande werk onderbroken", vertelt Poos.