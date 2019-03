VC Sneek kijkt uit naar play-off-duel met Sliedrecht Sport

"We trainen vier keer in de week en we zitten nu in een fase waarin we aan het bijslijpen zijn", legt trainer Paul Oosterhof uit. "Dan wil je de training op een leuke en ludieke manier beginnen. Vandaar die groepsopdracht waarin drie teams in polonaise lopen."

De play-offs, die werken bij alle sporten anders. Bij volleybal speelt de top zes van de competitie een zogenoemde kampioenspoule. Daarin speelt VC Sneek twee play-off duels tegen elke tegenstander. Aan het einde van die duels word de balans opgemaakt. De nummer één en twee spelen dan in een best of five om het landskampioenschap.