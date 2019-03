Statenlid Van der Zanden stemde verkeerd en nam motie aan: "Het is gewoon een blunder"

Van der Zanden wil dat graag, want ze is het er niet mee eens dat de provincie 200.000 ganzen per jaar af kan schieten omdat ze te veel schade aan het boerenland toebrengen. De onbedoelde tegenstem van Van der Zanden was de beslissende.

Maar hoe kon dat? Het was de laatste keer dat de Staten samen kwamen voor de verkiezingen op 20 maart. Er moest dus een lange agenda doorgenomen worden. De vergadering begon dinsdagavond al en de volgende dag ging deze verder. Deze stemming was om elf uur s'avonds.

Het ganzenbeleid gaat Van der Zanden aan het hart. Elke gans die afgeschoten word, is er een te veel voor haar. Hoe eerder er een evaluatie zou zijn, hoe beter voor de beginselen van de Partij voor de Dieren.

20-21

De PvdA en SP hadden een voorstel gemaakt om die evaluatie al in 2021 te doen en eventueel zaken bij te sturen. Er zijn 41 Statenleden en de uitslag was 20-21 tegen. Van der Zanden was één van die tegenstemmers. Normaal had zij voor gestemd, maar ze was te laat om het nog aan te kaarten. Daarom blijft de uitslag staan.

"Ik had niet beseft dat als een motie eenmaal is bestemd, dat je dan bij volgende moties toch nog even terug kan komen op eerdere moties. Ik dacht dat dat niet kon. Ik besefte wel dat ik hiermee had gestemd voor een evaluatie over vier jaar in plaats van twee jaar. Ik was net een paar seconden te laat, het besluit was al aangenomen."