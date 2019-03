Faber Audiovisual en Friese Poort werken samen om goede vakmensen te krijgen

De studenten kunnen op de opleiding in twee jaar het diploma podium- en evenemententechnicus halen. Normaal duurt die opleiding een jaar langer.

De samenwerking is vrijdag bekendgemaakt bij Faber in St.-Annaparochie. Studenten die aan de opleiding meedoen, gaan eerst een jaar naar school en gaan daarna een jaar aan de slag in de praktijk. De eerste studenten starten in september.

Moeilijk om vakmensen te vinden

Volgens Cees Jan Faber, directeur van Faber Audiovisuals, is het lastig om vakmensen in deze branche te vinden. In de nieuwe opleiding worden mensen heel direct klaargestoomd voor de praktijk. Volgens Faber is dit in een tijd van werkschaarste een fijne wijze om vakmensen aan het team van zijn bedrijf toe te voegen.

Volgens Dick ter Mee, vestigingsdirecteur van ROC Friese Poort in Drachten, heeft de samenwerking voor beide partijen voordelen. De studenten krijgen in de opleiding les van experts en komen zo in aanraking met de nieuwste technieken. Faber heeft straks studenten die na de opleiding meteen inzetbaar zijn. De bedoeling is dat ze na hun opleiding direct een baan krijgen bij Faber.

Werken over de hele wereld

Bij studenten die aan de opleiding mee willen doen wordt via een intaketraject wel goed gekeken of ze gemotiveerd zijn. Het werk brengt de afgestudeerde studenten straks over de hele wereld. Maar ze zijn wel vaak aan het werk als hun vrienden en familie vrij zijn. 'Dat moet je aanspreken', zegt Faber.