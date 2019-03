VIDEO: De stamtafel over de onrust bij Cambuur

Het is een onrustige week geweest voor SC Cambuur. De sportieve prestaties vallen erg tegen: de Leeuwarders zijn afgezakt naar de vijftiende plaats in de eerste divisie. Ook heeft de ploeg van René Hake ook al zeven thuiswedstrijden op rij niet gewonnen. Een echte sportieve crisis dus. Bovendien stuurde de supportersclub Kern van Cambuur ook nog een brief naar de club waarin ze hun zorgen uitten. Als er wat speelt bij Cambuur, zoeken wij het 'Liwwadder' café 't Wap op.

Vrijdagavond spelen de Leeuwarders een thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Die is natuurlijk live te volgen bij Omrop Fryslân op de radio, vanaf 20:00 uur.