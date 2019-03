Merel Bosma op zoek naar overwinningen, een sponsor en plezier

Eerste overwinning

Zaterdag 9 februari was het dan eindelijk zo ver. Ze komt als eerste over de streep en ook nog eens solo: "Het was allemaal heel onrealistisch. Ik geloofde het gewoon niet. Het was ook zo mooi om eindelijk eens te winnen en dan ook nog solo. Ik was er vandoor en toen ik zag dat mijn teamgenoten Lisa (van der Geest, red.) en Iris (van der Stelt, red.) een rondje wachtten om mij op sleeptouw te nemen, dacht ik wel: wow, ze hebben er blijkbaar veel vertrouwen in. En toen zij mij ook al niet meer bij konden houden en ik de speaker hoorde dat het peloton ging afsprinten, toen vloog ik. Dat was zó mooi."

Na haar eerste overwinning kun je dus spreken van een doorbraak van de 26-jarige inwoonster van Heerenveen. "Ja, nou ja, op zich wel. Ik reed al wel vijf jaar lang op het hoogste niveau en was al eens tweede geworden op de Weissensee, maar winnen had ik inderdaad nog nooit gedaan."

En met de Weissensee en natuurijs is de stap naar de Elfstedentocht natuurlijk ook gauw gemaakt. "Denk je dat die nu nog gaat komen?" lacht Merel. Buiten is het op dat moment 17 graden. "Maar als-ie ooit komt, dan ben ik erbij. Ik had het eerst nooit zo op natuurijs. Ik had moeite met al die naden en spleten waar je in terechtkomt. Maar ik heb het inmiddels bovenaan mijn lijstje staan. Een overwinning op echt natuurijs zou geweldig zijn."