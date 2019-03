SC Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink: "Het is moeilijk winnen van Willem II"

"Het is moeilijk winnen van Willem II." Dat zei SC Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink vrijdag in zijn perspraatje. De trainer van SC Heerenveen was donderdag in Tilburg en zag Willem II de bekerwedstrijd tegen AZ na penalty's winnen. "Ze speelden twee systemen. Met name na de rust speelde Willem II heel goed."