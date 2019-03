Leeuwarden doet mee aan verkiezingen voor beste bibliotheek

In dat tijdsbestek moeten zoveel mogelijk stemmen worden verzameld. Met deze verkiezingen wil het Bibliotheekblad laten zien dat ons land belangrijke openbare bibliotheken heeft en dat die onmisbaar zijn in de gemeenschap. Op de website van dbieb.nl staat een verkiezingsfilmpje van Leeuwarden en kan via een speciale kop een stem worden uitgebracht. Verder is er in de bibliotheek zelf een stemhokje ingericht.

Naast Leeuwarden doen bibliotheken uit Harderwijk, Deventer, Dongen, Losser en Vught mee aan de verkiezingen. Een rapport van de jury en het aantal publieksstemmen bepalen de winnaar.