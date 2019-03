Vrijdagsmarkt: "Een leraar mag wel zeggen dat Trump een lul is, want dat is zo"

"Kinderen zijn gemakkelijk te beïnvloeden en daar moet je mee oppassen." Eerder deze week werd er een meldpunt ingesteld waar leerlingen 'linkse propaganda' op school kunnen melden, want dat zou de spuigaten uitlopen. "Hoezo, dat is vrijheid van meningsuiting toch?", zei de een, terwijl een ander juist vindt dat die vrijheid voor een leraar buiten school groter is dan erbinnen.

"Het kan ook helpen kinderen te leren hun eigen mening te leren vormen", was ook nog een argument dat werd genoemd. Wel was er een algemeen gevoel dat de een grens ligt in het geven van de eigen mening. Een concreet stemadvies voor een bepaalde politieke partij bijvoorbeeld. "Maar zo iets laat ik mij toch niet voorschrijven?!", reageerde een studente.