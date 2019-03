Live sport bij Omrop Fryslân: ijshockey van de Flyers en de marathoncup

IJshockey

Vrijdagavond is de halve finale in de strijd om het kampioenschap in de Nederlandse ijshockeycompetitie. Daaraan doen de vier beste Nederlandse ploegen uit de BeNe League mee. "De Belgische en Nederlandse competitie zijn gecombineerd", vertelt sportverslaggever Freark Wijma.

De UNIS Flyers spelen vrijdag in de halve finale thuis tegen de AHOUD Devils uit Nijmegen. Er doen vier ploegen aan de play-offs mee. "Bij winst staan de Flyers in de finale. Ze spelen nu thuis, omdat ze als eerste geëindigd zijn in de competitie. Daarom hebben ze thuisvoordeel. De finale wordt echter op neutraal terrein in Tilburg gespeeld."

De Flyers zijn favoriet, maar moeten volgens Wijma wel oppassen: "Ze hebben in de beker verloren van Nijmegen en ook in de competitie hebben ze dit seizoen verloren. Zaterdag moesten de Flyers echter ook al thuis tegen de AHOUD Devils. Die wedstrijd werd met 4-1 gewonnen, dus het wordt vrijdag een interessante wedstrijd." De winnaar van Flyers - Nijmegen speelt in de finale tegen Geleen of Den Haag.

Er zijn in één ijshockeyseizoen vier prijzen te winnen: de Supercup, die al door de Flyers gewonnen is, de beker, die Nijmegen gewonnen heeft, de Nederlandse titel en de titel in de BeNe League.