In hoger beroep lagere straf voor dodelijke steekpartij in Berltsum

De 58-jarige man die op 5 augustus 2017 in sociaal pension Welgelegen in Berltsum een medebewoner neerstak, is in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. De gevangenisstraf is twee jaar lager dan de straf die de rechtbank in mei vorig jaar oplegde. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs geëist.