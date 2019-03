Verpleger steelt van bewoners en collega's in zorgcentrum Oosterwolde

De man werkte vorig jaar augustus en september in het zorgcentrum in Oosterwolde en was daar verpleger en schoonmaker. In krap twee maanden tijd had de man zo'n duizend euro gestolen. Hij ging daarbij brutaal te werk. Zo neusde hij in portemonnees terwijl de bewoners erbij waren.

De Drachtster had geld nodig, omdat hij een reis naar Australië wilde maken. Hij heeft spijt gekregen van zijn daden en een excuusbrief geschreven.