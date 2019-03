Initiatiefnemer hotel arbeidsmigranten Heerenveen optimistisch, omwonenden niet

"Niet vergeten: die mensen komen hier het werk doen, waar veel Nederlanders helaas geen zin in hebben", zegt Rotteveel. "En die mensen werken heel hard: tien uur per dag, zes dagen per week. Die hebben 's avonds echt geen zin meer om op pad te gaan, mits ze een fatsoenlijke kamer hebben. Daarin verschilt een Pool niet van een Fries."

Toch nog zorgen

Feit is wel dat de informatiebijeenkomst de zorgen bij omwonenden niet weg kon nemen. Dat was wel de bedoeling. "We weten dat de eerste reactie van de buurt nooit applaus is", zegt Rotteveel. "Daarom nemen we meestal zelf het initiatief om de buurt te informeren, want we vinden het heel vervelend dat ze de aanvraag moeten lezen in gemeentelijke publicaties, terwijl ze niets horen. Daarom willen we direct met ze communiceren, vertellen wat de plannen zijn."