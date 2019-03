Gemeente Heerenveen positief over hotel arbeidsmigranten: "We hebben deze mensen nodig"

Gemeente is positief

De gemeente Heerenveen is positief over de komst van een arbeidsmigrantenhotel. Wethouder Jaap van Veen: "We hebben deze mensen nodig om onze economie draaiende te houden. Daar hoort dan ook onderdak bij."

Van Veen was echter niet te spreken over de informatiebijeenkomst. "Het was daar vies, de koffie lauw en je kon niet zien wie er was om informatie te geven." Hij twijfelt dan ook of Rotteveel wel de goede partij is voor de realisatie van zo'n hotel. "We moeten het daar in het college (fan B & W. red.) nog maar een keer goed over hebben."

Overlast beperkt

Tocht denkt Van Veen dat de locatie geschikt is en dat de mogelijk overlast wordt beperkt. "Juist omdat we zo'n hotel kunnen controleren. We kunnen daar gaan handhaven als het moet. Er komt een beheerdersechtpaar te zitten die ook zorg draagt voor integratie van de mensen in de buurt. Zij grijpen ook in bij overlast."

Op korte termijn wil de gemeente Heerenveen een informatiebijeenkomst organiseren voor omwonenden om tekst en uitleg te geven over de plannen die er zijn.