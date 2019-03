Voedselwaakhond NVWA haalt 59 verwaarloosde runderen weg bij veehoudster Leeuwarden

De NVWA heeft eerder al actie ondernomen tegen de veehoudster, omdat ze haar dieren niet goed verzorgde. Ze kreeg toen een proces-verbaal en boetes. In januari heeft de NVWA, op kosten van het bedrijf, de agrarische bedrijfsverzorging ingezet.

Nog steeds niet op orde

Bij een inspectie donderdag bleek dat de huisvesting van de runderen nog steeds niet op orde was. Daarop besloot de NVWA de beesten te laten weghalen. Volgens Benno Bruggink van de NVWA waren de dieren er zeer slecht aan toe. "Ze waren ernstig vervuild en waren daar gewoon niet op hun plek."

Een optie voor de NVWA was om de 59 koeien van de veehoudster onder te brengen bij een opvangadres. De vrouw koos er echter voor om ze te verkopen aan een veehandelaar.

Eind vorig jaar had de economische politierechter al besloten dat de veehoudster maximaal 40 stuks vleesvee mocht houden. "Deze veertig zijn er nu nog over en die gaan we in de gaten houden of het nu beter gaat", zegt Bruggink.

6 maanden geen dieren aanvoeren

Omdat donderdag bleek dat de dieren nog steeds niet goed worden gehuisvest, heeft het Openbaar Ministerie nog een extra strafrechtelijke maatregel opgelegd. Ze mag gedurende zes maanden geen dieren meer aanvoeren op het bedrijf. De NVWA zal daar toezicht op houden. Bruggink: "We gaan er niet elke dag kijken, maar we houden het wel scherp in de gaten."