Nieuw zwembad Buitenpost komt op parkeerterrein naast het oude bad

De werkzaamheden moeten komend jaar starten. Het nieuwe zwembad zou dan in het tweede kwartaal van 2021 klaar moeten zijn. Tot het nieuwe zwembad klaar is, kunnen mensen zwemmen in de oude Kûpe.

Het nieuwe zwembad wordt volledig energieneutraal. Zo komen er zonnepanelen op het dak en worden er andere, innovatieve maatregelen genomen.