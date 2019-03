Miljoenenverlies voor werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De hogere kosten kwamen begin deze week aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening over het afgelopen jaar. Wethouder Bruining vertelde donderdag aan de gemeenteraad dat er momenteel een financiële analyse wordt gemaakt. Volgens hem lijkt het erop dat het grootste deel van het verlies door incidentele posten is veroorzaakt.

Fracties erg verbaasd

Ook de raad van Tytsjerksteradiel werd donderdagavond bijgepraat over de rode cijfers. De fracties in Achtkarspelen reageerden erg verbaasd over de negatieve financiën van de werkmaatschappij.