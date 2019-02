Drachtster zangtalent doet mee aan Prinses Christina Concours

Het Prinses Christina Concours is bedoeld voor jongeren die zich bezig houden met klassieke en jazzmuziek. Gideon zingt sinds zijn zesde in het Kamper Boys Choir. Hij wil mogelijk ook solo verder.

De vraag is of een professionele jury er ook enthousiast over is en dat probeert Gideon op het concours te ontdekken. Meer informatie over het concours is te vinden op de website christinaconcours.nl. Daar staat ook het programma van de noordelijke editie, vrijdag, zaterdag en zondag in Groningen.