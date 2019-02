Stroopwafels voor personeel vliegbasis Leeuwarden

Het initiatief komt van Willen Nugteren en Marnix Herfst van het bedrijf Stroopwafel World. Zij vonden dat er eigenlijk te weinig aandacht was voor de missie in het Midden-Oosten en dat de militairen het wel verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Herfst: "We hopen dat deze actie wat sympathie oplevert, want wat ze daar deden was voor de goede zaak." Nugteren vult aan: "Maar vooral omdat ze na zo'n lange missie eigenlijk bijna geen aandacht hebben gekregen. Daar willen we de aandacht op vestigen."

Op de Vliegbasis Leeuwarden werd enthousiast gereageerd op de levering van de stroopwafels. Commandant Arnoud Stallman: "We krijgen ook wel vaak brieven die ons ondersteunen. Dat vind ik ook heel leuk. Alles uit positiviteit. Vind ik echt hartstikke leuk."

Het lijkt een traditie te worden, het geven van stroopwafels aan militairen. Eerder kreeg het Korps Mariniers van een Enschedese bakker ook al dozen van deze zoete wafels.