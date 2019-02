Containerramp met de MSC Zoe mogelijk veroorzaakt door een zandbank

Verwrongen staal in het midden van het schip

Oud-burgemeester De Hoop: "Een schip dat met de grond in aanraking komt, raakt uit het lood. Zo simpel is het. En dat geeft enorme krachten op de containers die aan dek staan. En als ze dan niet allemaal goed vaststaan, dan willen ze wel. Zeker als een door de klap geschrokken stuurman bij voorbeeld ook nog eens aan zijn stuurwiel draait."

Hij wijst daarbij op de foto's van het rampschip. "Het is allemaal verwrongen staal. Voornamelijk in het midden van het schip. Als het schip voorwaarts een beweging zou hebben gemaakt, zouden ze niet op deze plek van het schip zijn gevallen. Dan waren alleen containers aan de buitenkant of op de boeg over boord gegaan. Deze beelden duiden toch echt op een fikse klap. En dat past heel goed bij het raken van een of meerdere zandbanken."

Onderzoek over een paar maanden klaar

Het onderzoek naar de ramp is in volle gang. Dat wordt niet alleen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gedaan, maar justitie is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart. Naar verwachting zal het nog wel een paar maanden duren voordat de onderzoeken klaar zijn. Tot die tijd willen de betrokken instanties niet reageren.