LF2028: "Meer geld om ambities waar te maken"

Het jaar 2018 was een tussenstap, met het jaar 2028 als stip op de horizon. Dat is het idee. "Ik heb een dochter van vijftien maanden en onze toekomst is haar legacy", vertelt Bootsma. "Ik vind dat wij verplicht zijn om een best mogelijke versie van Fryslân achter te laten aan de volgende generatie."

Er is volgens hem nog veel werk te verzetten. "Onze Iepen Mienskip is helemaal zo open nog niet als we kijken naar de pietendiscussie. We rijden nog niet fossielvrij, er zit nog veel gif in de grond, er is nog veel discussie over veenweidegebieden."

Maar wat hebben deze zaken met kunst en cultuur te maken? "Dit zijn onderwerpen die vanuit de politiek, wetenschap en journalistiek heel erg met het hoofd worden bekeken. Maar als we willen veranderen moeten we het voelen. Kunstenaars kunnen onze emoties raken en zo helpen veranderingen in gang te zetten."

Mini-Culturele Hoofdstad

Concreet pleiten de kwartiermakers één keer in de één, twee of drie jaar in de zomerperiode voor een mini-Culturele Hoofdstad. Hoe vaak dat het wordt, hangt af van het ambitieniveau van de politiek en hoeveel geld er beschikbaar komt. Ook willen ze inzetten op internationale samenwerking en willen ze investeren in het artistieke klimaat, vooral gericht op jonge makers.