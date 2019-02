Vinder eerste kievitsei: "Helemaal niet van plan om écht te zoeken"

"Ik was net nog bij de Coen en Sander Show, die wilden het ook even weten. Landelijk nieuws", legt Eduard het hele mediacircus uit. Van der Hoek vond het ei, maar zijn vriend Michel is niet jaloers: "Het is hem van harte gegund, hij doet ook een heleboel voor het rapen en de nazorg."

"Wij kwamen eerst niet om het eerste ei te vinden", zegt Van der Hoek. "Het zat vanochtend nog potdicht van de mist. Toen knapte het weer op en zeiden we dat we moesten maar eens zien. Er was een stukje land met veel activiteit dus we moesten er maar eens in op lopen. Toen kwam er nog een roek overheen en daar pikte de kievit op aan. Direct weer neer, dus ik zei: we hebben een kans. Na twee loopjes lag hij daar."