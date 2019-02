Piet Paulusma: "Komende nacht kan opnieuw mist ontstaan"

"Dichte mist is niets anders dan bewolking", begint Piet. "We hebben de afgelopen tijd een kouder weertype gehad met milde luchtstromen. Dan kan er mist ontstaan, als die twee bij elkaar komen. Dat zie je met name bij provincies aan zee. Het is condensatie." De mist is volgens Piet niet uniek: "Helemaal niet in dit soort situaties."

"Je ziet het ook vaak in de omslag van warmer naar kouder weer. Dat is het verschil tussen deze twee. Koude nachten en warme dagen. Nu komt er koude lucht bij van zee. Ik vind het niet extreem. Het kan de komende nacht weer ontstaan."

"Mist is te voorspellen. Dat doen we meestal ook wel. Dit weekeinde komt er een weeromslag. Deze omstandigheden zijn typisch voor zo'n omslag en dat komt door verschillende luchtsoorten."

Mistlampen aan

Het is voor de veiligheid op de wegen belangrijk om licht in de vorm van mistlampen te voeren. "Automatische verlichting gaat bij mist helemaal niet aan. Het is immers licht buiten", zo valt op de website van Rijkswaterstaat te lezen. "Ook daarmee ben je dus zeer slecht zichtbaar. Het is verstandig om vooraf te weten waar in jouw auto de mistverlichting zit, zodat je deze tijdig aan en uit kan zetten."

