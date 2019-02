Fryske Akademy doet voorlopig niets met nieuw woord 'flomke' voor vagina

"Wij hebben met belangstelling met deze verkiezing meegekeken", zegt Hindrik Sijens van de Fryske Akademy. "Dit is een verkiezing waar mensen die Friestalig zijn, meedenken over nieuwe woorden voor de taal. Woordenboeken moeten ook de taalrealiteit weergeven. 'Flomke' is nu dan wel gekozen, maar het moet natuurlijk nog wel inburgeren en dat is voor 'flomke' nog niet aan te geven.

Sijens heeft ook voorbeelden van neologismen die het Fries Woordenboek niet gehaald hebben: "Een paar jaar geleden was er een verkiezing van het Nederlandse woord 'bezorgbromfiets' voor bijvoorbeeld de pizza's. Het woord dat er uitkwam, was een erg goede vondst, namelijk 'bringbrommer'. Dat woord is echter nooit ingeburgerd en dus dat hoeft ook niet in het woordenboek. Niemand zal het gaan opzoeken."