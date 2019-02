UPDATE: Eerste kievitsei van Fryslân gevonden bij Vegelinsoord

Ook primeur en record in Nederland

Het eerste kievitsei van Vegelinsoord is tevens een primeur voor heel Nederland. Nog nooit eerder werd zo vroeg in het seizoen een kievitsei gevonden in Nederland en in Fryslân. Het vroegste kievitsei in Fryslân tot nu toe werd gevonden op 4 maart 1989 bij Boarnburgum. De laatste keer dat in Fryslân het eerste ei van Nederland gevonden werd, was in 2012 bij Oudehaske. Vorig jaar verwachtte de bond van Friese vogelwachten (BFVW) dat het eerste kievitsei dit jaar in februari zou worden gevonden, maar dan wel op een andere dag.