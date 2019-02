Sven Kramer wil eigen WK Allround: "En ik ben niet de enige"

"Ik wil me daar hard voor maken", zegt Kramer. "Ik ben ook niet de enige. De allerbeste schaatsers in de wereld spelen ook met deze gedachte. We kunnen alle jaren een vol Thialf krijgen."

"Protesteren heeft geen zin"

De plannen zijn een reactie op de plannen van de ISU om geen apart WK Allround meer te organiseren. Volgend jaar wordt het WK Allround samen met een WK Sprint gehouden. Met ingang van 2021 wil de ISU nog maar een WK per jaar organiseren. De WK Afstanden zouden dan in de oneven jaren worden gehouden, de WK Allround en WK Sprint in de even jaren.

"Ze kunnen van alles vinden bij de ISU", zegt Kramer over de plannen. "Negen van de tien vertegenwoordigers begrijpt er niets van, maar toch bepalen zij hoe onze sport en kalender er de komende jaren uitziet. Protesteren heeft geen zin."

Commercieel WK

Daarom maakt de 32-jarige Fries zijn eigen plannen. "Ik ben een voorstander van het allrounden. Dat is in bepaalde landen nog wel heel populair, dus misschien moet er een commercieel WK komen. Misschien in samenwerking met de ISU, maar niet onder hun vlag."