Bewoners De Zuidlanden voelen zich misleid door gemeente Leeuwarden

Geen beloftes doen

Wethouder Hein de Haan begrijpt de frustratie van de bewoners. Hij baalt dat ze allemaal een ander beeld voorgeschoteld hebben gekregen dan de werkelijk in wording. "Professionals, of dat nou de gemeente is of makelaars, moeten niet meer zeggen dat er niet meer gebouwd gaat worden. Terwijl we hier nu juist de grootste nieuwbouwwijk van de stad bouwen. Dat moeten we niet meer hebben."

De Haan zegde toe dat hij wil bekijken of het mogelijk is om voor de woonarkbewoners een vrijer uitzicht te houden. Toch houdt hij vast aan de plannen voor de wijk. "We hebben de woningen gewoon nodig. Unia wordt al kleiner dan we wilden"

MegaHome en de curator

In het oorspronkelijke plan ging de gemeente uit van de bouw van 350 tot ruim 400 woningen. Een deel van de grond in dat plan is in handen van de curator van het failliete MegaHome. De curator vindt het maar vreemd dat er niet meer met hem wordt gesproken, als de nood zo hoog is en de omwonenden zoveel bezwaren hebben. Daar is volgens wethouder een goede reden voor.

"We hebben vier jaar lang met MegaHome gesproken. De plannen die ze maakten waren onacceptabel. Daarna gebeurde er niets tot het bedrijf failliet ging. We hebben toen contact gezocht met de curator maar dat was een hels karwei. Toen we wel contact hadden werd er niet of nauwelijks gereageerd." Toch had dat volgens De Haan niets uitgemaakt voor het plan. "Dan hadden we de andere woningen op dat gebied gebouwd."

Vervolg volgende week

Het wijkpanel De Zuidlanden vindt dat de gemeente Leeuwarden aan veel zaken denkt, maar de omwonenden vergeet. Voorzitter Sint Smeding heeft dan ook weinig vertrouwen in een goede afloop. "Het is een commercieel plan en de gemeente Leeuwarden is een ontwikkelpartner. De gemeente heeft een maatschappelijke plicht ook te luisteren naar de argumenten van de omwonenden. De basis van het plan mag dan wel juridisch voldoen aan alle eisen, maar het voldoet zeker niet aan de verwachting die door de gemeente zelf is geschetst."

Op woensdag 6 maart praat de gemeenteraad verder over de bouwplannen voor het buurtschap Unia.