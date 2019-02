Coach Tony Van den Bosch niet verder bij Aris om 'persoonlijke redenen'

Tony Van den Bosch is bezig aan zijn derde seizoen bij Aris. In 2008 nam hij het halverwege het seizoen over en vorig seizoen kwam hij terug bij Aris. Van den Bosch werd met zijn ploeg vorig jaar uitgeschakeld in de kwartfinale en staat dit seizoen halverwege zevende.

Nieuw bestuur

Aris maakt zaterdag bekend hoe het nieuwe bestuur eruit komt te zien. Het is al zeker dat Gert Schurer, Paul de Jong en Johan Meijer stoppen.

Patrick Frimpong en Sierd Ferwerda nemen de taken over en Sieta Epema blijft secretaris. Zaterdag maakt Aris bekend wie de technische zaken gaat doen.