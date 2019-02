UPDATE: Files op A32 lossen langzaam weer op

De file op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden lost langzaam maar zeker weer op. De weg was donderdagochtend lang afgesloten, na meerdere ongelukken in de dichte mist. Inmiddels is de weg tussen de afslag-Sneek en Leeuwarden weer open. Tussen Heerenveen en Grou is de weg nog wel afgesloten.