Mist zorgt voor ongelukken en files op de Friese wegen

Bij Wurdum botsten meerdere auto's op elkaar. In de file die daardoor ontstond, waren later opnieuw botsingen. De A32 bij Wurdum richting Leeuwarden is afgesloten. Bij Heerenveen wordt het verkeer naar Leeuwarden omgeleid over Drachten.

Wat er op de andere plaatsen precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat adviseert om alternatieve routes te nemen en voorzichtig te rijden.