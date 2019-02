Noorderbreedte wil 'thuisgevoel' teruggeven aan demente ouderen in nieuwe woonvorm

De nieuwbouw komt op een stuk braakliggend grond in de grote Leeuwarder nieuwbouwwijk. Al tien jaar lang staat daarop ingetekend dat er een zorgvoorziening komt. Zorggroep Noorderbreedte wil het nu gebruiken voor de nieuwbouw van Nieuw Mellens. De huidige locatie, naast het MCL in Leeuwarden, is niet meer van deze tijd.

In de oude locatie is ruimte voor 96 bewoners. Volgens regiomanager Micha Klaas komen er ook zoveel plekken in de nieuwbouw, alleen met een andere opzet. "Op de oude locatie zijn alleen tweepersoonskamers en heeft niemand een eigen badkamer. Op de nieuwe locatie wel. Daar slapen mensen in een eigen woon-/slaapstudio."

Er is bewust gekozen voor een huiselijke opzet. Klaas: "Dat zijn mensen van huis uit gewend. Omdat ze die gewenning hebben, kun je betere zorg leveren."

Zelfde stijl als de rest van de wijk

De buurt zal maar nauwelijks iets doorhebben van de zorglocatie, denkt Klaas. De woningen worden in dezelfde stijl gebouwd als de rest van de wijk. Ook krijgt elk 'huis' een eigen voordeur. "Wij denken dat voor deze groep mensen, de mensen met dementie, dit soort woningen belangrijker gaat worden. We zien dat het aantal mensen met dementie stijgt en dan moet je ook kijken naar hoe je zorg anders inricht", zegt Klaas.

Als die plannen definitief zijn en de bouwvergunningen afgegeven, wil Klaas in gesprek met het wijkpanel en omwonenden. Hij wil de buurt graag betrekken bij wat er achter de muren gebeurt. "Samenwerken op diverse fronten zou mooi zijn. Bijvoorbeeld ook dat buurtbewoners hier vrijwilligerswerk doen. Dan ga je helemaal op de buurt."