VIDEO: IepenUP over het 'flomke'

Volgende week

Volgende week komt niemand minder dan de oud-Leeuwarder Christiaan Triebert naar IepenUP Live. Hij is de Sherlock van het internet, reist de hele wereld over en lost internationale politieke vraagstukken op. Zo was hij onder andere betrokken bij journalistieke onderzoeken naar MH17 en de vergiftiging van de Russische spion Sergej Skripal in Engeland.

Hij is lid van de kerngroep van Bellingcat. Een online journalistencollectief dat over de hele wereld actief is. Mensen die met Triebert in gesprek willen, hebben daar volgende week bij IepenUP Live nog een mogelijkheid voor. Daarna reist Triebert verder naar New York, waar hij een contract heeft getekend bij de New York Times.