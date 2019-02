Gat in de Friese taal opgevuld: 'flomke' is het nieuwe woord voor vagina

De kanshebbers waren:

Flomke

Paradyske

Skelpke

Slúfke

Pompebledsje

Het beste Friese woord werd bekend gemaakt op de grote 'Vaginavond' van IepenUP live in Neushoorn in Leeuwarden. In totaal is er bijna 8.000 keer gestemd. Het spande er lang om tussen 'flomke' en 'slúfke'. Maar uiteindelijk ging 41 procent van de stemmen naar 'flomke'.

Op de tweede plaats eindigde 'slúfke', met net wat meer dan 38 procent van de stemmen. Op de derde plaats kwam 'pompebledsje' met bijna elf procent. 'Skelpke' en 'paradyske' waren het minst favoriet. Daar stemde maar zo'n vijf procent van de mensen voor.

De Friese taal is dus een woord rijker. Ga jij het woord ook gebruiken?