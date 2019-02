Petitie voor landelijk meldpunt voor dode huisdieren al 13.000 keer getekend

Hilbert van der Dam van de dierenambulance in Sneek ziet het meldpunt wel zitten. "Ik denk dat dat een goed idee is. Zo komen er nog meer mogelijkheden voor eigenaars om hun dier terug te vinden."

Bij de dierenambulance in Sneek hebben ze een heel protocol voor bijvoorbeeld dode katten: "Wij nemen ze mee in de ambulance. Dan maken we ze schoon, en zetten we ze op Facebook. Zo vinden we veel eigenaars terug."