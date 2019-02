Oranjevrouwen verliezen met 2-0 van Spanje in recordinterland Spitse

Het lukte de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman niet om te scoren tegen de Spaanse vrouwen. Jennifer Hermoso scoorde twee keer voor Spanje.

Middenvelder Sherida Spitse speelde haar 157e interland voor Oranje en mag haarzelf daarmee recordinternational noemen. Friezin Loes Geurts stond in de basis. Sisca Folkertsma bleef negentig minuten op de bank.

De Oranjevrouwen komen maandag weer in actie. Dan spelen ze, in voorbereiding op het WK van aankomende zomer in Frankrijk, tegen Polen.