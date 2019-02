Zijn vriendin was ondertussen al wakker geworden en naar beneden gekomen. "Toen stonden alleen mijn onderbenen nog in de brand. Volgens mij zijn we vrij rustig gebleven. De kinderen lagen nog op bed, dat scheelt."

Nadat het vuur was gedoofd, sprong Knegt onder de douche. En op hetzelfde moment belde hij het alarmnummer 112. Na tien minuten was de ambulance ter plekke en binnen drie kwartier was hij op de plaats waar hij uiteindelijk zeven weken zou blijven: in brandwondencentrum Groningen.

Tijdens zijn revalidatie had Knegt amper pijn. "Dat klinkt heel gek, maar het is echt zo." De brandwonden waren wel van dusdanig ernstige aard, dat hij een huidtransplantatie aan beide benen moest ondergaan.

Erg emotioneel

Terwijl de winnaar van olympisch zilver in zijn ziekenhuisbed lag, werd in Dordrecht de EK shorttrack gehouden. Het toernooi werd overschaduwd door het ongeval van Knegt en stond in het teken van steunbetuigingen aan zijn adres. Via een livestream keek Knegt vanaf zijn ziekenhuisbed mee. "Ik kon niet bewegen, maar schaatsen kijken ging prima.

Wanneer Knegt tijdens het interview gevraagd wordt naar de mooiste steunbetuiging, breekt hij. "Dat Suzanne (Schulting, red.) de eerste keer goud wint, vond ik wel heel mooi", zegt hij terwijl de tranen over zijn wangen biggelen. De constatering dat hij de sport mist, beantwoordt hij huilend.

Gebroken is hij niet. De verwondingen beletten hem niet om terug te keren in de sport. Hij heeft zelfs alweer even getraind. Op speciale apparaten kon hij fietsen en roeien. Nu zijn herstel de goede kant opgaat, is de grote vraag natuurlijk of de meervoudig wereldkampioen kan terug keren op het niveau van voor het ongeluk.