Een rechercheur in hart en nieren, zo kan Wessel Veenstra wel worden genoemd. Hij deed bijna alle grote zaken in Fryslân en Noord-Nederland, zoals het horrorpension van Anjum in 1997 en de moord op Carien Hofman in 2003 in De Marwei in Leeuwarden. Aan zijn lange carrière komt een eind, donderdag neemt hij na 44 jaar bij de politie officieel afscheid.