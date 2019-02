Nieuwe huisartsenpost in Leeuwarden lost acute problemen van wachtlijst op

Het gezondheidscentrum komt aan het Cambuurplein. Er gaat eerst één dokter aan het werk en de praktijk gaat uiterlijk 1 mei open. De nieuwe huisartsenpost is van gezondheidsorganisatie MedTzorg, een landelijke gezondheidsorganisatie in Utrecht.

Vorig jaar stonden nog 500 mensen op de wachtlijst. Omdat huisartsen in Leeuwarden besloten om meer cliënten op te nemen, is dat aantal teruggegaan naar 60. Met de nieuwe post op het Cambuurplein moeten ook deze laatste 60 een plekje krijgen.

Probleem opgelost

"Iedereen kan zich inschrijven voor deze nieuwe praktijk, voor nu is het probleem opgelost", legt Paul Offringa van De Friesland uit. "Maar in de toekomst gaan huisartsen met pensioen, dus nieuwe huisartsen blijven nodig. We gaan actief zoeken met de provincie en andere gemeenten en de huisartsenvereniging om meer dokters naar Friesland krijgen."

"Huisartsen zijn nu vaak vrouwen, en dat is uiteraard geen probleem, maar ze moeten wel een partner hebben die mee wil verhuizen en die hier ook een bestaan moet kunnen opbouwen. Daar moeten we ook naar kijken."

Of MedTZorg meer vestigingen in Fryslân wil opzetten, weet hij niet. "Als De Friesland zijn we verantwoordelijk voor de zorg, maar we kunnen geen huisartsen uit de hoge hoed toveren."

Per jaar zijn er tien nieuwe huisartsen in Fryslân nodig. In een praktijk kunnen 2.100 patiënten terecht.