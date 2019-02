Provincie zegt bijdrage herinrichting WTC-terrein toe

Dat heeft een meerderheid in Provinciale Staten woendag bepaald. De meeste partijen zijn wel positief, maar er zijn ook nog veel zorgen en vraagtekens. Een van die zorgen is het aantal winkels dat er bijkomt in Leeuwarden. Zorgen die nieuwe winkels niet voor te veel concurrentie voor de binnenstad en voor winkelplein De Centrale?

De Staten willen de garantie dat er voor alle nieuwe winkels bij het WTC, winkels op andere plekken verdwijnen. Op dit moment zijn er nog geen heldere getallen over beschikbaar.

Toch wilden Provinciale Staten de beslissing over de herinrichting van het WTC-gebied niet uitstellen. Woensdag is de laatste statenbijeekomst voor de verkiezingen van 20 maart. Een meerderheid van de politici wil met het oog op de kiezersgunst nu niet het plan voor het nieuwe Cambuurstadion tegenhouden, zo zegt politiek verslaggever Andries Bakker. "Als je er naar vraagt, wordt het ontkend, maar het speelt wel echt een rol."

Johan Tjalsma van het CDA noemt het dossier 'een ingewikkeld puzzelstuk'. "De zorg van de detailhandel over leegstand delen we. Maar als je vooruit wil in deze provincie, zul je soms zulke keuzes moeten maken. Er zal nog wel wat water door de rivier moeten, maar uiteindelijk wordt het een mooi verhaal."