Man uit Heerenveen rijdt zeventig kilometer te hard en moet verplicht op cursus

De politie zag dat de man soms wel 120 kilometer per uur reed, op plekken waar maar 50 was toegestaan. De man had te veel gedronken. Daarvoor kreeg hij eerder al een boete van 650 euro.

De man zei dat hij er geen erg in had, dat de politie achter hem aan zat, maar dat geloofde de rechter niet. Het was op dat moment donker en de politie had blauwe zwaailichten aan. De man was eerder al veroordeeld voor rijden onder invloed.