Sherida Spitse wordt recordinternational: "Ze is de generaal in het veld"

Loes Geurts uit Hichtum is keepster bij de Nederlandse voetbalvrouwen:

"We spelen samen sinds 2006, toen Sherida bij het Nederlands elftal kwam. Toen ze voor het eerst binnenkwam, was ze heel druk. Nu is ze een stuk volwassener en rustiger geworden. Tegelijkertijd is ze wel heel eerlijk en direct. Ze zegt wat ze op haar hart heeft. Als er iets speelt in de groep wat gevoelig ligt, dan durft Sherida dat te benoemen. Dat kan soms heel direct zijn en bot overkomen, maar ze windt er geen doekjes om. Dat is wel fijn."

"Ik heb een goede band met haar. We komen niet bij mekaar op visite, maar we gaan heel goed met mekaar om. We komen beide uit Friesland en dat geeft een binding. Soms maken we grapjes in het Stadsfries en dat begrijpt dan niemand aan tafel, behalve Sisca (Folkertsma, uit Sloten, red.). We jennen elkaar ook wel eens. Sherida komt natuurlijk uit Sneek en ik uit Hichtum, vlakbij Bolsward. En Sneek en Bolsward is water en vuur."