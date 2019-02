Jan Waterlander is verkozen tot beste Statenlid van Fryslân

De prijs komt voor Waterlander op een moment dat hij bijna uit Provinciale Staten verdwijnt. Hij was graag nog een periode doorgegaan, maar werd bij de lijsttrekkersverkiezing van zijn partij gepasseerd. De meerderheid van de leden heeft gekozen voor Theun Wiersma. Waterlander was eerder raadslid in de gemeente Littenseradiel, eerst voor de PvdA en later afgesplitst als Djip Read.

Het Friesch Dagblad had nog drie categorieën. Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren werd gekozen tot Meest Inhoudelijk Statenlid, Leo Pieter Stoel van de VVD als Beste Redenaar en Sietze Schukking van de Lijst Schukking kreeg de Aanmoedigingsprijs. Schukking maakte zich vorig jaar los van de D66-fractie.