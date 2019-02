Fans Cambuur verliezen vertrouwen in prestaties

De directie, de trainer en de spelers van voetbalclub SC Cambuur in Leeuwarden moeten zich veel meer inspannen om de play-offs te halen. De directie is niet zichtbaar genoeg en de excuses van de hoofdtrainer op de persconferentie zijn te voorspelbaar. Dat staat in een kritische brief van de supporters van De Kern van Cambuur, aan de directie, de trainer en de spelers.