Politiek kiest voor villa's en appartementengebouw in Oldeberkoop

Frans Wuijts van die projectgroep was dinsdagavond verbijsterd dat de raad meer aandacht had voor de kap van bomen dan voor zijn woningbouwplan dat een hofje van 18 huurwoningen inhoudt.

Hij deed voorafgaand nog zijn best om de raad te overtuigen van zijn plan door te wijzen naar fouten in de procedure. Dat was echter een kansloze missie; de fractie stemde unaniem in met de plannen van Daan Zethoven. Dat houdt naast de twee villa's een appartementengebouw met zes woningen in.

De raad wilde ook niet meer woorden aan de kwestie vuil maken en de 'weloverwogen beslissing' uit 2016 terug te draaien. Wuijts denkt er nu over na om naar de rechter te stappen.

Het plan van Zethoven past volgens de PvdA het beste bij de entree van Oldeberkoop. Er staan echter al bomen waar een kapvergunning voor moet worden afgegeven.